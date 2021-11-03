Карантин в Украине: в "красной" зоне - Киев и 15 областей, в "желтой" - только два региона
По состоянию на 3 ноября более половины областей Украины находятся в "красной" зоне. В "желтой" остаются только две области
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
Так, в "красной" зоне находятся Киев и 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
В свою очередь в "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.
В "желтой" - Кировоградская и Закарпатская.
- Напомним, с 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина. В первый день город сковали пробки, а правоохранители начали проверять наличие COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в общественном транспорте и заведениях общепита.
- Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге 2 ноября рассказал, что под угрозой попасть в "красную" зону находятся Волынская, Харьковская и Тернопольская области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
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