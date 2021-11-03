Карантин в Украине: в "красной" зоне - Киев и 15 областей, в "желтой" - только два региона

Об этом передает пресс-служба Минздрава.



Так, в "красной" зоне находятся Киев и 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.



В свою очередь в "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.



В "желтой" - Кировоградская и Закарпатская.





Напомним, с 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина. В первый день город сковали пробки, а правоохранители начали проверять наличие COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в общественном транспорте и заведениях общепита.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге 2 ноября рассказал, что под угрозой попасть в "красную" зону находятся Волынская, Харьковская и Тернопольская области.