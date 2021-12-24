Карантин в Украине: в двух областях "красной" зоны почти нормализовались COVID-показатели

Об этом сообщают в Минздраве.



На Волыни этот показатель составляет 16,0% при определенном уровне ≤20%/<4%. Во вторник, 21 декабря, он был повышен – 21,6%.



В Запорожской области коэффициент диагностирования новых заражений составляет 17,0%. По состоянию на 21 декабря он был выше нормы – 22,1%.

Напомним, глава Минздрава заявил, что Волынская и Запорожская области могут скоро выйти из "красной" зоны.

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