Карантин в Украине: уровень госпитализаций превышен в Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях
В трех областях Украины превышен показатель госпиталей с коронавирусом, однако загруженность коек во всех регионах - в пределах нормы
Об этом свидетельствуют сведения Минздрава.
По состоянию на 7 декабря в Украине уровень заболеваемости коронавирусом составил 400 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.
В Киеве она составляет 586 на 100 тыс. населения.
За сутки 7 декабря самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Полтавской (670), Волынской (617) областях и Киеве (586)
Показатель госпиталей по стране составляет 46,5 при определенном уровне 60 на 100 тыс. населения.
В Киеве количество госпиталей составляет 40,8 на 100 тыс. населения.
Уровень госпитализаций превышен в Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях.
По состоянию на 7 декабря во всех регионах Украины загруженность кроватей с кислородом не превышает норму.
По стране этот показатель составляет 39,5% при определенном уровне 65%.
В Киеве занято 37% коек с кислородом, предназначенных для лечения больных коронавирусом.
В целом к "красной" зоне относятся: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
В "оранжевой" находится только Донетчина.
"Желтая" зона самая большая, и в нее входят: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.
- В Украине за сутки 7 декабря выявили более 9 тыс. случаев коронавируса, умерли 450 человек
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