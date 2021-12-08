Карантин в Украине: уровень госпитализаций превышен в Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях

Об этом свидетельствуют сведения Минздрава.

По состоянию на 7 декабря в Украине уровень заболеваемости коронавирусом составил 400 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.

В Киеве она составляет 586 на 100 тыс. населения.

За сутки 7 декабря самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Полтавской (670), Волынской (617) областях и Киеве (586)

Показатель госпиталей по стране составляет 46,5 при определенном уровне 60 на 100 тыс. населения.

В Киеве количество госпиталей составляет 40,8 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций превышен в Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях.

По состоянию на 7 декабря во всех регионах Украины загруженность кроватей с кислородом не превышает норму.

По стране этот показатель составляет 39,5% при определенном уровне 65%.



В Киеве занято 37% коек с кислородом, предназначенных для лечения больных коронавирусом.



В целом к "красной" зоне относятся: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.



В "оранжевой" находится только Донетчина.



"Желтая" зона самая большая, и в нее входят: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В Украине за сутки 7 декабря выявили более 9 тыс. случаев коронавируса, умерли 450 человек

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