Карантин в Украине продлят - Кузин
Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин продлят
Об этом он заявил в эфире 1 + 1 .
"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - сказал Кузин.
Он добавил, что есть области, в которых ухудшается статистика. Это Луганская, Донецкая, Харьковская, Львовская.
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