Карантин в Украине продлят - Кузин

Об этом он заявил в эфире 1 + 1 .



"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - сказал Кузин.

Он добавил, что есть области, в которых ухудшается статистика. Это Луганская, Донецкая, Харьковская, Львовская.