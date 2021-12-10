Карантин в Украине: Одесчина вошла в "оранжевую" зону
10 декабря Одесская область перешла из "желтой" зоны карантина в "оранжевую"
Об этом сообщают в Минздраве.
Отныне к "желтой" зоне карантина принадлежат 13 регионов: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.
"Оранжевая" зона расширилась, и сейчас в нее входят Донбасса и Одесщина.
"Красными" остаются 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.
- Напомним, ранее сообщалось, что Винницкая и Хмельницкая области могут выйти из "красной" зоны в ближайшее время.
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