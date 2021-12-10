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Карантин в Украине: Одесчина вошла в "оранжевую" зону

10 декабря, 2021 пятница
10:57
Общество

10 декабря Одесская область перешла из "желтой" зоны карантина в "оранжевую"

Об этом сообщают в Минздраве.

Отныне к "желтой" зоне карантина принадлежат 13 регионов: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.

"Оранжевая" зона расширилась, и сейчас в нее входят Донбасса и Одесщина.

"Красными" остаются 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

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