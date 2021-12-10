Карантин в Украине: Одесчина вошла в "оранжевую" зону

Об этом сообщают в Минздраве.



Отныне к "желтой" зоне карантина принадлежат 13 регионов: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.



"Оранжевая" зона расширилась, и сейчас в нее входят Донбасса и Одесщина.



"Красными" остаются 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

Напомним, ранее сообщалось, что Винницкая и Хмельницкая области могут выйти из "красной" зоны в ближайшее время.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb