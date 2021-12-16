Карантин: в Украине не осталось "оранжевых" областей - Закарпатье перешло в "желтую" зону

Об этом сообщает Минздрав .



Теперь к "желтой" зоне относятся Киев и 16 областей: Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Ровенская, Одесская, Луганская, Львовская, Полтавская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская.



В "желтых" регионах запрещена работа учебных заведений, где по крайней мере одну дозу прививки от коронавируса имеют менее 100% работников; проведение массовых мероприятий; работу кинотеатров, театров и других заведений культуры, заведений общепита, кроме заказов на вынос, а также спортзалов, бассейнов.



Ограничения не действуют, если сотрудники и посетители имеют "желтый" или "зеленый" сертификат, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса.



В "красной" зоне находятся 8 областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.



В этой зоне карантина запрещено проведение массовых мероприятий, работу заведений общепита, кроме доставки и заказов на новоиспеченных, ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников и проведение видео и киносъемок.



Ограничения не касаются учреждений, в которых все работники и посетители будут иметь "зеленый" сертификат о вакцинации, или отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, действующие в течение 72 часов, или сертификат о выздоровлении.

Напомним, 15 декабря Винницкая и Хмельницкая перешли из "красной" зоны карантина в "желтую".