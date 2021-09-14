Карантин в Украине: как будут действовать новые ограничения в каждой из зон
В Минздраве рассказали, как будут действовать ограничения при усилении адаптивного карантина в разных зонах
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Сегодня появилось детальное разъяснение новых карантинных ограничений и норм при различных уровнях эпидопасности:
"Зеленый" уровень (вся Украина):
- обязательное ношение маски в общественных местах и общественном транспорте.
"Желтый" уровень (вся Украина):
запрещено:
- массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров;
- работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.
В Минздраве заявили, что ограничения не будут применяться в случае наличия у более чем 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID сертификатов.
"Оранжевый" уровень (регионы):
- ограничения и нормы желтого уровня;
- местные власти могут вводить дополнительные ограничения;
"Красный" уровень (регионы):
запрещено:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
- работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).
Отмечается, что ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.
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