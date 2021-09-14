Карантин в Украине: как будут действовать новые ограничения в каждой из зон

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Сегодня появилось детальное разъяснение новых карантинных ограничений и норм при различных уровнях эпидопасности:

"Зеленый" уровень (вся Украина):

обязательное ношение маски в общественных местах и общественном транспорте.





"Желтый" уровень (вся Украина):

запрещено:

массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров;

работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.

В Минздраве заявили, что ограничения не будут применяться в случае наличия у более чем 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID сертификатов.





"Оранжевый" уровень (регионы):

ограничения и нормы желтого уровня;

местные власти могут вводить дополнительные ограничения;

запрещено:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;

работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

Отмечается, что ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.