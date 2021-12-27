Карантин в Украине: две области остаются в "красной" зоне

Об этом сообщает Минздрав Украины .



В настоящее время 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В то же время, ни одна часть страны не попала в "оранжевую" зону.



В "красной" зоне остаются две области – Волынская и Запорожская.



По данным министерства, эпидемиологическая ситуация в этих областях стабилизировалась, и уже в ближайшее время они могут выйти из "красной" зоны.



За прошедшие сутки коэффициент диагностирования новых заражений составлял 13,4% в Запорожской области, и 15,8% в Волынской.



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