Карантин в Украине: две области остаются в "красной" зоне
По состоянию на 27 декабря в "красной" зоне эпидемической опасности остается две области, при этом ни одна область страны не попала в "оранжевую" зону
Об этом сообщает Минздрав Украины .
В настоящее время 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В то же время, ни одна часть страны не попала в "оранжевую" зону.
В "красной" зоне остаются две области – Волынская и Запорожская.
По данным министерства, эпидемиологическая ситуация в этих областях стабилизировалась, и уже в ближайшее время они могут выйти из "красной" зоны.
За прошедшие сутки коэффициент диагностирования новых заражений составлял 13,4% в Запорожской области, и 15,8% в Волынской.
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