Карантин в Украине: Донетчина перешла из "оранжевой" зоны в "желтую"

Об этом свидетельствуют данные Минздрава .



Всего в "желтую" зону отныне принадлежат 13 регионов: Киев, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.



В "красной" зоне карантина находятся 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.



В "оранжевой" зоне осталось только Закарпатье.

Напомним, министр Кабмина Олег Немчинов сообщил , что с 15 декабря Винницкая и Хмельницкая области перейдут в "желтую" зону карантина.

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