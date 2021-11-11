Карантин: Денисова просит пересмотреть решение о "дистанционке" в школах

Об этом она написала на своей странице в Facebook.



По словам Денисовой, негативно на качество образования во время "дистанционки" влияют следующие факторы: отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому; трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста; разный подход учителей к преподаванию учебного материала; низкое качество интернет-связи; отсутствие должного контроля родителей за обучением детей и т.п.



Также она сослалась на слова директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганса Клюге о том, что для преодоления всплеска болезни нужно не закрывать школы, а соблюдать противоэпидемические меры в учебных заведениях.



Она подчеркнула, что внедрять дистанционное обучение нужно в случае несоблюдения уровня вакцинации учителей и роста заболеваемости учащихся, а вакцинация педагогов в Украине происходит довольно быстрыми темпами.



"Если в августе не были привиты и треть учителей, то по состоянию на 8 ноября почти 93% работников получили одну дозу вакцины, а 76,2% - две дозы). Уровень заболеваемости детей, по данным Министерства здравоохранения Украины, не превышает 8% общего количества лиц, инфицировавшихся COVID -19", - заявила Людмила Денисова.



По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, она обратилась к министру здравоохранения Украины и министру образования и науки Украины относительно пересмотра решения о дистанционном обучении.

Напомним, 10 ноября на срочном брифинге мэр столицы Виталий Кличко заявил, что учащиеся младших классов Киева будут учиться дистанционно.

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