Карантин: Черновицкая область может оказаться в "оранжевой" зоне, - Осачук
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что Черновицкая область по темпам роста заболеваемости COVID-19 может оказаться в "оранжевой" зоне карантина
Об этом Осачук заявил на своей странице в Facebook.
"По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к "оранжевой" зоне. Только Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область по этим темпами может перескочить через "желтую" и оказаться сразу в "оранжевой" зоне", - сказал Осачук.
Он рассказал, что по словам специалистов областного лабораторного центра, вирусологов, эпидемиологов, штамм Дельта проявляется в достаточно простых формах ОРВИ. Но на 5-7 день течения болезни может проявиться очень сильное обострение, и пациенту не избежать госпитализации.
Осачук добавил, что в "желтой" и "оранжевой" зонах карантина учебные заведения могут работать только в том случае, если 80% педагогического коллектива будут вакцинированы.
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