Карантин: Черновицкая область может оказаться в "оранжевой" зоне, - Осачук

Об этом Осачук заявил на своей странице в Facebook.



"По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к "оранжевой" зоне. Только Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область по этим темпами может перескочить через "желтую" и оказаться сразу в "оранжевой" зоне", - сказал Осачук.



Он рассказал, что по словам специалистов областного лабораторного центра, вирусологов, эпидемиологов, штамм Дельта проявляется в достаточно простых формах ОРВИ. Но на 5-7 день течения болезни может проявиться очень сильное обострение, и пациенту не избежать госпитализации.



Осачук добавил, что в "желтой" и "оранжевой" зонах карантина учебные заведения могут работать только в том случае, если 80% педагогического коллектива будут вакцинированы.

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