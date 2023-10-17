Карабинеры с автоматами на площади Святого Петра: Ватикан взяли под усиленную охрану
Вся территория вокруг Ватикана находится под особым контролем, полиция усилила меры безопасности, учитывая возможную угрозу
Об этом сообщает ANSA.
"Персонал был проинформирован о необходимости поддерживать постоянную бдительность при выполнении служебных обязанностей, направленную на защиту собственной безопасности и безопасности других, а также немедленно реагировать на любую ситуацию, которая считается необычной", – заявили в корпусе жандармерии Ватикана.
В районе площади Святого Петра сегодня карабинеры дежурят в бронежилетах и с автоматами.
Глава МИД Италии Антонио Таяни отметил, что уровень угрозы на территории страны был повышен несколько дней назад.
Он также прокомментировал операцию в Милане, в ходе которой были задержаны двое боевиков ИГИЛ.
"Спасибо полиции и судебным властям за операцию, которая привела к аресту двух боевиков ИГИЛ. Правительство, также с помощью решительных превентивных действий, будет продолжать работать над обеспечением безопасности граждан", – добавил он.
- В понедельник, 16 октября, в результате стрельбы в центре Брюсселя погибли два шведа. Стрелок заявил, что является членом ИГИЛ и таким образом "мстит за мусульман": его во время задержания застрелила полиция.
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