Карабинеры с автоматами на площади Святого Петра: Ватикан взяли под усиленную охрану

Об этом сообщает ANSA.

"Персонал был проинформирован о необходимости поддерживать постоянную бдительность при выполнении служебных обязанностей, направленную на защиту собственной безопасности и безопасности других, а также немедленно реагировать на любую ситуацию, которая считается необычной", – заявили в корпусе жандармерии Ватикана.

В районе площади Святого Петра сегодня карабинеры дежурят в бронежилетах и с автоматами.

Глава МИД Италии Антонио Таяни отметил, что уровень угрозы на территории страны был повышен несколько дней назад.

Он также прокомментировал операцию в Милане, в ходе которой были задержаны двое боевиков ИГИЛ.

"Спасибо полиции и судебным властям за операцию, которая привела к аресту двух боевиков ИГИЛ. Правительство, также с помощью решительных превентивных действий, будет продолжать работать над обеспечением безопасности граждан", – добавил он.