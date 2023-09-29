Карабах: Азербайджан задерживает чиновников армии "НКР", на очереди - политики, - СМИ

Об этом сообщает Радио Азатутюн .

Азербайджанские пограничники задержали Левона Мнацаканяна, который в период с 2015 по 2018 год был "министром обороны Нагорного Карабаха" и командовал "Армией обороны" непризнанного государства. Его отвезли в Баку.

Впоследствии стало известно, что власти Азербайджана на четыре месяца задержали экс-заместителя командующего "Армией обороны" Давида Манукяна, обвинив его в совершении теракта.

Источники Радио Азатутут сообщили, что президент сепаратистского региона Самвел Шахраманян ведет переговоры с Баку по выезду военно-политического руководства "НКР" из Карабаха.

Анонимный чиновник в регионе сообщил изданию, что задержание грозит также трем бывшим "президентам" Нагорного Карабаха - Бако Саакяну, Аркадию Гукасяну и Араику Арутюняну, а также эксраднику "президента" Давиду Бабаяну.