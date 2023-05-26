Тема очень интересная , ведь в отличие от 2014 года война с Россией охватила всю территорию Украины и нельзя сослаться на то, что это какие-то неизвестные политики не сумели договориться относительно Донбасса. Противостояние с российской ордло втянуло миллионы. И надо думать уже сейчас, кто и как будет смотреть в глаза тем, кто решил жить свою жизнь.

Когда война закончится и ряд людей переобуется из армейских берцев в привычные кроссовки и пойдет на свою мирную работу. И возникнет серьезный вопрос, как смотреть в глаза и здороваться за руку с теми, кто "смылся, как крыса". Кто скрывался от повесток, кто прикрывался липовой инвалидностью и убежал в США как коллаборант и ватник Руслан Коцаба. Кто имитировал, что он выдающийся волонтер — как дети нашей горе-элиты. И еще кто просто дал на руку пограничнику.

Часть этих людей захочет вернуться в послевоенную Украину и заработать хорошие деньги. Мы столкнемся с очень серьезной дилеммой, могут ли пить кофе в одном офисе герой войны с протезами ног и мамина черешня, которая просидела в качестве беженца в Германии. Или в типичном женском коллективе появится выбор — смогут дружески ходить на обеды жена погибшего героя и женщина, чей муж за годы войны не пошел даже на уточнение данных для военкомата.

Вопросов, на которые должен дать ответ Клименко, правительство и Верховная Рада много. Начиная с того, как у нас сбежал за границу целый бывший глава управления внутренней безопасности и бригадный генерал Андрей Наумов. Почему военнообязанный и вполне здоровый человек залег ко дну в Сербии? И, наконец, не стоит ее вернуть как VIP-беглеца, который точно знал о дате и направлениях вторжения, но подставил даже своих коллег.

Так же сейчас наше государство должно четко сказать, подпадают ли под статус нелегальных беглецов жители оккупированного Юга, которые уже утром 24 февраля проснулись в оккупации — и впоследствии имели лишь один путь на освобождение, через Крым. С моральной точки зрения можно осуждать беглое через оккупированный Крым и территорию РФ мужское население — тратя все свои сбережения.

Это сложная моральная и нравственная дилемма, учитывая, что люди причастны к СБУ и нацбезопасности как Олег Кулинич и Андрей Наумов сознательно готовили эту часть к сдаче. И это зафиксированный факт на аудиозаписях следствия . Что делать людям, которые потеряли все и вынуждены были пробираться в Украину или Европу через территорию России? Задавать вопросы ребром: "Ну, как там майские шашлыки? Смаковали?".

Какой бы вариант ни выбрала наша украинская власть — вопросов будет больше всего именно к ней, а не к обычным людям, которые решили искать лазейки. Всегда ли справедлива система брони, когда у каждого из нас есть один-два "яжеотца", которые прекрасно сбежали и устроились на немецкую социалку? Не стала ли система "Путь" спасением для разнообразных человеческих полов, которая теперь в своих TikTok удовлетворенно рассказывает о том, как они обманули государство. А чего стоил лайфхак Щегеля, который с товарищами воспользовался опцией министерства культуры и его руководителя Александра Ткаченко, чтобы сбежать в Турцию. Я уже молчу о свежем вояже супер ценного разведчика эфиров Фейгина Алексея Арестовича, год назад обещавшего уйти на фронт, а на самом деле именно сейчас жарит свое тело на пляжах Тель-Авива . Еще раньше депутат Коля Тищенко месяц отдыхал в Тайланде и врал, что у него там общение с гражданами Украины на заграничном избирательном округе. Так что стоит признаться себе, наконец, о чем мы, чтобы молодые люди с обнаженными торсами не смеялись тебе в лицо, что " Украина — й**аний цирк с попаянными дебилами ".

А теперь коснемся немного юридической стороны дела. Есть статья 58 Конституции Украины, которая говорит, что "законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушение".

В нашем законе о военном положении указано, что люди, нарушающие порядок въезда и выезда из страны на время военного положения, должны быть "наказаны по закону". Однако самый вкус ситуации, что за полтора года полномасштабной войны этого закона… нет. Чем занималась Рада и правительство все это время – неизвестно.

Однако в итоге мы дошли до дилеммы, о которой нужно дискутировать уже сейчас, не дожидаясь завершения войны. Что должны испытывать в этой ситуации люди, с небольшими перерывами на собственную жизнь защищающие нашу страну с 2014 года? Что должны думать люди, которые до 24 февраля 2022 года даже не представляли, как выглядит автомат Калашникова, а сейчас воюют и воюют упорно. Что, наконец, должны думать матери, потерявшие на войне единственных детей без шансов родить второй раз?

Наказывать кого-то за такой раскол общества обязательно нужно. Но в первую очередь должно быть показательное наказание для ответственных первых лиц, имевших информацию о великой войне от западных разведок, но не предпринявших ничего вообще для эвакуации или подготовки терробороны в чувствительной границе с РФ. Где Баканов, почему Наумов в Сербии, а не в киевском СИЗО — эти вопросы снова возвращаются в повестку дня. Также немало вопросов к нашим отдельным пограничникам и военкомам, которые резко стали владельцами европейских поместий — после активации схем по выезду. И, наконец, мы подходим к тому, что наказывать стоит не всех подряд, кто потом захочет вернуться домой. Если господин Клименко хочет наказания, то искать следует именно схемы и конкретные фамилии, которые выписывали разрешения на пересечение границы. Если все это станет явным, будет очень немного людей, которые захотят рискнуть и бежать из страны по этой коррупционной тропе.

Первопричиной таких побегов и массовых Тищенок, Арестовичей и Щегелей является государственная коррупция. Когда есть равные, а есть более ровные с VIP-пропусками.

Поэтому господину министру внутренних дел следовало бы сосредоточиться в первую очередь на своих коллегах, которые решили, что кому война, а кому новые возможности. Тем более недавно Временная следственная комиссия ВР, которая проверяла использование целевой волонтерской и гуманитарной помощи, назвала официальное число тех, кто воспользовался опцией системы "Путь" и не вернулся — это 9 373 человек. Их фамилии, как и имена подписывавших разрешения на побег, известны. Поэтому потрясти нужно как раз этих лиц, а не пугать всех подряд наказаниями. Иначе идея МВД выглядит так, что всех, кого нужно было спасти и отправить в Европу, — мы уже облетели, а сейчас лавочку можно и прикрыть.

Морально неустойчивые люди, которые не хотят воевать за свое государство, были всегда и везде. Мы в этом не уникальны и рядом с героем Украины, который научился с нуля быть снайпером или минометчиком — будут всегда мамины черешни, хранящие свою шкуру. Однако когда у тебя в военное время возникают батальон "Монако", а элитные секс-символы по власти позволяют себе на пике боев за Бахмут отдыха на пляжах — есть вопрос к тому, кто это кришует и зарабатывает.

И если кто-то думает, что это не ко времени — спросят все. Слишком острый запрос на справедливость и наказание для тех, кто звал на шашлыки и не предупредил о смерти под боком.