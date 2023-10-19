Капуста брокколи: рецепты, которые вам точно понравятся

Брокколи – это зеленое растение семейства капустных, которое имеет много полезных свойств для здоровья. Эта овощная культура имеет характерные маленькие зеленые цветки, собирающиеся в компактные головки. Брокколи известны своей высокой ценностью и содержанием витаминов и антиоксидантов.

Они обладают большим количеством витаминов С, К, А, фолиевой кислоты, калия и других минералов, которые способствуют укреплению иммунитета и обеспечивают нормальное функционирование организма. Поэтому мы приготовили небольшую подборку рецептов с этим полезным овощем.

Крем суп с брокколи

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – 50 г

бульон – 300 г

сливки (30%) – 200 г

соль и перец (по вкусу)

гренки, зелень (для подачи)

Брокколи, рецепт приготовления пошагово:

Свежие брокколи промываем под проточной водой, разрезаем на соцветия. Ножку от брокколи режем мелким кубиком. Если у вас брокколи заморожены в соцветиях, тогда вам просто нужно предварительно разморозить.

Лук и чеснок очищаем от кожуры, режем мелким кубиком.

Сковороду с высокими бортиками ставим на огонь, кладем кусочек масла и хорошо разогреваем. Добавляем лук и обжариваем 3-4 минуты. Туда же отправляем ножки от брокколи и жарим еще 4 минуты. Добавляем чеснок, соцветия брокколи и наливаем бульон. После закипания накрываем крышкой и тушим на маленьком огне до готовности овощей (примерно 5 минут).

Переводим все содержимое кастрюли в емкость для измельчения. Вы можете использовать блендер погружаемый или стационарный. Масса должна стать однородной, без комочков.

Возвращаем наше пюре в сковороду, добавляем сливки, соль и перец. Крем-суп доводим на среднем огне до кипения и выключаем.

Подавать крем-суп можно с гренками и зеленью. Готово!

Фото: Freepik

Как приготовить брокколи вкусно и полезно в духовке

Мы подготовили вам интересный и очень полезный рецепт из брокколи, который прекрасно подходит в качестве завтрака или ужина.

Ингредиенты:

брокколи – 400 г

куриные яйца – 3 шт.

филе красной рыбы – 200 г

сливки – 5 ст. л.

сыр моцарелла (можно использовать другой) – 200 г

растительное масло – 2-3 ст. л.

соль и перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

Брокколи промываем под проточной водой, разрезаем на соцветия. Красную рыбу нарежьте крупными кусочками любой формы. Яйца вилкой или венчиком немного взбиваем, добавляем сливки, соль и перец и снова взбиваем. Противень для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем брокколи и красную рыбу в произвольном порядке. Заливаем яично-сливочной смесью и выкладываем сверху слайсы сыра. Ставим противень в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут. Готово!

Фото: Freepik

Вегетарианские котлеты с брокколи и сыром

Ингредиенты:

брокколи – 400 г

панировочные сухари – 3 ст. л.

сыр пармезан (или похожий сыр) – 2 ст. л.

сыр моцарелла – 50 г

соль (по вкусу)

растительное масло – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления:

Брокколи промываем под проточной водой. Ставим кастрюлю с водой и брокколи на огонь. После закипания, убавляем огонь и провариваем 15 минут до готовности. Дальше их нужно переложить на сито. Как только овощи охладятся, их необходимо измельчить в блендере, или просто размять вилкой. Слейте лишнюю воду, которая выйдет из брокколи. Моцареллу режем на небольшие кубики. К брокколи добавляем панировочные сухари, натертый пармезан, соль и хорошо перемешиваем. Формируем котлеты, в середину которых кладем пару кусочков сыра. Ставим сковороду на огонь, добавляем немного растительного масла и хорошо разогреваем. Жарим котлеты на небольшом огне по 3-5 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!

Фото: Freepik

Легкий салат из брокколи

Ингредиенты:

куриные яйца – 2 шт.

брокколи – 200 г

консервированная кукуруза – 100 г

греческий йогурт – 50 г

горчица – 1 ч. л.

соль и перец – щепотка

свежий лук (для подачи)

Пошаговый рецепт приготовления:

Ставим кастрюлю с водой и брокколи на огонь. После закипания варим их 10 минут до готовности. Выкладываем брокколи в холодную воду (чтобы они не потеряли цвет). Отвариваем куриные яйца. Брокколи и яйца мелко нарезаем, перекладываем в салатницу. С кукурузы сливаем воду и добавляем в салат. В небольшой емкости смешиваем йогурт, соль и горчицу. Заправляем этим соусом салат.

Брокколи – это действительно вкусный и полезный овощ, который может быть включен в разнообразные блюда, поэтому экспериментируйте и радуйте свою семью кулинарными шедеврами.

Фото: Freepik