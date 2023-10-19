Капуста брокколи: рецепты, которые вам точно понравятся
Как приготовить брокколи так, чтобы блюдо понравилось всей семье? Именно такой вопрос задают хозяйке, ведь знают, что этот продукт очень полезен
Брокколи – это зеленое растение семейства капустных, которое имеет много полезных свойств для здоровья. Эта овощная культура имеет характерные маленькие зеленые цветки, собирающиеся в компактные головки. Брокколи известны своей высокой ценностью и содержанием витаминов и антиоксидантов.
Они обладают большим количеством витаминов С, К, А, фолиевой кислоты, калия и других минералов, которые способствуют укреплению иммунитета и обеспечивают нормальное функционирование организма. Поэтому мы приготовили небольшую подборку рецептов с этим полезным овощем.
Крем суп с брокколи
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г
- лук репчатый – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сливочное масло – 50 г
- бульон – 300 г
- сливки (30%) – 200 г
- соль и перец (по вкусу)
- гренки, зелень (для подачи)
Брокколи, рецепт приготовления пошагово:
- Свежие брокколи промываем под проточной водой, разрезаем на соцветия. Ножку от брокколи режем мелким кубиком. Если у вас брокколи заморожены в соцветиях, тогда вам просто нужно предварительно разморозить.
- Лук и чеснок очищаем от кожуры, режем мелким кубиком.
- Сковороду с высокими бортиками ставим на огонь, кладем кусочек масла и хорошо разогреваем. Добавляем лук и обжариваем 3-4 минуты. Туда же отправляем ножки от брокколи и жарим еще 4 минуты. Добавляем чеснок, соцветия брокколи и наливаем бульон. После закипания накрываем крышкой и тушим на маленьком огне до готовности овощей (примерно 5 минут).
- Переводим все содержимое кастрюли в емкость для измельчения. Вы можете использовать блендер погружаемый или стационарный. Масса должна стать однородной, без комочков.
- Возвращаем наше пюре в сковороду, добавляем сливки, соль и перец. Крем-суп доводим на среднем огне до кипения и выключаем.
- Подавать крем-суп можно с гренками и зеленью. Готово!
Фото: Freepik
Как приготовить брокколи вкусно и полезно в духовке
Мы подготовили вам интересный и очень полезный рецепт из брокколи, который прекрасно подходит в качестве завтрака или ужина.
Ингредиенты:
- брокколи – 400 г
- куриные яйца – 3 шт.
- филе красной рыбы – 200 г
- сливки – 5 ст. л.
- сыр моцарелла (можно использовать другой) – 200 г
- растительное масло – 2-3 ст. л.
- соль и перец (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления:
- Брокколи промываем под проточной водой, разрезаем на соцветия. Красную рыбу нарежьте крупными кусочками любой формы.
- Яйца вилкой или венчиком немного взбиваем, добавляем сливки, соль и перец и снова взбиваем.
- Противень для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем брокколи и красную рыбу в произвольном порядке. Заливаем яично-сливочной смесью и выкладываем сверху слайсы сыра.
- Ставим противень в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут. Готово!
Фото: Freepik
Вегетарианские котлеты с брокколи и сыром
Ингредиенты:
- брокколи – 400 г
- панировочные сухари – 3 ст. л.
- сыр пармезан (или похожий сыр) – 2 ст. л.
- сыр моцарелла – 50 г
- соль (по вкусу)
- растительное масло – 2 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Брокколи промываем под проточной водой. Ставим кастрюлю с водой и брокколи на огонь. После закипания, убавляем огонь и провариваем 15 минут до готовности. Дальше их нужно переложить на сито.
- Как только овощи охладятся, их необходимо измельчить в блендере, или просто размять вилкой. Слейте лишнюю воду, которая выйдет из брокколи.
- Моцареллу режем на небольшие кубики.
- К брокколи добавляем панировочные сухари, натертый пармезан, соль и хорошо перемешиваем. Формируем котлеты, в середину которых кладем пару кусочков сыра.
- Ставим сковороду на огонь, добавляем немного растительного масла и хорошо разогреваем. Жарим котлеты на небольшом огне по 3-5 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!
Фото: Freepik
Легкий салат из брокколи
Ингредиенты:
- куриные яйца – 2 шт.
- брокколи – 200 г
- консервированная кукуруза – 100 г
- греческий йогурт – 50 г
- горчица – 1 ч. л.
- соль и перец – щепотка
- свежий лук (для подачи)
Пошаговый рецепт приготовления:
- Ставим кастрюлю с водой и брокколи на огонь. После закипания варим их 10 минут до готовности. Выкладываем брокколи в холодную воду (чтобы они не потеряли цвет).
- Отвариваем куриные яйца.
- Брокколи и яйца мелко нарезаем, перекладываем в салатницу.
- С кукурузы сливаем воду и добавляем в салат.
- В небольшой емкости смешиваем йогурт, соль и горчицу. Заправляем этим соусом салат.
Брокколи – это действительно вкусный и полезный овощ, который может быть включен в разнообразные блюда, поэтому экспериментируйте и радуйте свою семью кулинарными шедеврами.
Фото: Freepik
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