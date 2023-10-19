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Капуста брокколи: рецепты, которые вам точно понравятся

19 октября, 2023 четверг
11:23
Брокколи

Как приготовить брокколи так, чтобы блюдо понравилось всей семье? Именно такой вопрос задают хозяйке, ведь знают, что этот продукт очень полезен

Брокколи – это зеленое растение семейства капустных, которое имеет много полезных свойств для здоровья. Эта овощная культура имеет характерные маленькие зеленые цветки, собирающиеся в компактные головки. Брокколи известны своей высокой ценностью и содержанием витаминов и антиоксидантов.

Они обладают большим количеством витаминов С, К, А, фолиевой кислоты, калия и других минералов, которые способствуют укреплению иммунитета и обеспечивают нормальное функционирование организма. Поэтому мы приготовили небольшую подборку рецептов с этим полезным овощем.

Крем суп с брокколи

Ингредиенты:

  • брокколи – 500 г
  • лук репчатый – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • сливочное масло – 50 г
  • бульон – 300 г
  • сливки (30%) – 200 г
  • соль и перец (по вкусу)
  • гренки, зелень (для подачи)

Брокколи, рецепт приготовления пошагово:

  • Свежие брокколи промываем под проточной водой, разрезаем на соцветия. Ножку от брокколи режем мелким кубиком. Если у вас брокколи заморожены в соцветиях, тогда вам просто нужно предварительно разморозить.
  • Лук и чеснок очищаем от кожуры, режем мелким кубиком.
  • Сковороду с высокими бортиками ставим на огонь, кладем кусочек масла и хорошо разогреваем. Добавляем лук и обжариваем 3-4 минуты. Туда же отправляем ножки от брокколи и жарим еще 4 минуты. Добавляем чеснок, соцветия брокколи и наливаем бульон. После закипания накрываем крышкой и тушим на маленьком огне до готовности овощей (примерно 5 минут).
  • Переводим все содержимое кастрюли в емкость для измельчения. Вы можете использовать блендер погружаемый или стационарный. Масса должна стать однородной, без комочков.
  • Возвращаем наше пюре в сковороду, добавляем сливки, соль и перец. Крем-суп доводим на среднем огне до кипения и выключаем.
  • Подавать крем-суп можно с гренками и зеленью. Готово!

Фото: Freepik

Как приготовить брокколи вкусно и полезно в духовке

Мы подготовили вам интересный и очень полезный рецепт из брокколи, который прекрасно подходит в качестве завтрака или ужина.

Ингредиенты:

  • брокколи – 400 г
  • куриные яйца – 3 шт.
  • филе красной рыбы – 200 г
  • сливки – 5 ст. л.
  • сыр моцарелла (можно использовать другой) – 200 г
  • растительное масло – 2-3 ст. л.
  • соль и перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Брокколи промываем под проточной водой, разрезаем на соцветия. Красную рыбу нарежьте крупными кусочками любой формы.
  2. Яйца вилкой или венчиком немного взбиваем, добавляем сливки, соль и перец и снова взбиваем.
  3. Противень для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем брокколи и красную рыбу в произвольном порядке. Заливаем яично-сливочной смесью и выкладываем сверху слайсы сыра.
  4. Ставим противень в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут. Готово!

Фото: Freepik

Вегетарианские котлеты с брокколи и сыром

Ингредиенты:

  • брокколи – 400 г
  • панировочные сухари – 3 ст. л.
  • сыр пармезан (или похожий сыр) – 2 ст. л.
  • сыр моцарелла – 50 г
  • соль (по вкусу)
  • растительное масло – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Брокколи промываем под проточной водой. Ставим кастрюлю с водой и брокколи на огонь. После закипания, убавляем огонь и провариваем 15 минут до готовности. Дальше их нужно переложить на сито.
  2. Как только овощи охладятся, их необходимо измельчить в блендере, или просто размять вилкой. Слейте лишнюю воду, которая выйдет из брокколи.
  3. Моцареллу режем на небольшие кубики.
  4. К брокколи добавляем панировочные сухари, натертый пармезан, соль и хорошо перемешиваем. Формируем котлеты, в середину которых кладем пару кусочков сыра.
  5. Ставим сковороду на огонь, добавляем немного растительного масла и хорошо разогреваем. Жарим котлеты на небольшом огне по 3-5 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!

Фото: Freepik

Легкий салат из брокколи

Ингредиенты:

  • куриные яйца – 2 шт.
  • брокколи – 200 г
  • консервированная кукуруза – 100 г
  • греческий йогурт – 50 г
  • горчица – 1 ч. л.
  • соль и перец – щепотка
  • свежий лук (для подачи)

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Ставим кастрюлю с водой и брокколи на огонь. После закипания варим их 10 минут до готовности. Выкладываем брокколи в холодную воду (чтобы они не потеряли цвет).
  2. Отвариваем куриные яйца.
  3. Брокколи и яйца мелко нарезаем, перекладываем в салатницу.
  4. С кукурузы сливаем воду и добавляем в салат.
  5. В небольшой емкости смешиваем йогурт, соль и горчицу. Заправляем этим соусом салат.

Брокколи – это действительно вкусный и полезный овощ, который может быть включен в разнообразные блюда, поэтому экспериментируйте и радуйте свою семью кулинарными шедеврами.

Фото: Freepik

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