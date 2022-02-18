Каприз Зеленского о гарантиях безопасности для Украины мы не будем обсуждать, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать "каприз" президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Украине гарантий безопасности
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз пришел в голову сегодня, хотя вчера он говорил только о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на крепкой основе документов, подписанных на самом высоком уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа", - сказал Лавров.
Он добавил, что Россия уже ищет путь к достижению мира через диалог с США и предложение собственных "гарантий безопасности".
- Напомним, 26 января Вашингтон предоставил письменный ответ России на "гарантии безопасности", где отказался закрыть двери для вступления Украины в НАТО, заявил о готовности обсудить с Россией соглашения о разоружении и мерах доверия при условии деэскалации на украинских границах.
- В ответ на это Россия заявила, что США избрали только "удобные темы" и "перекрутили содержание", а также потребовали от Вашингтона вывести американские войска из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики.
- 17 февраля Зеленский заявил, что Украине нужна система гарантий , в частности глобальный документ между влиятельными странами в мире, который закрепил бы гарантии безопасности для Украины.
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