Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что Путин не будет подписывать капитуляцию России в войне против Украины. От имени России капитуляцию этого государства будут подписывать другие люди. Не те, кто развязал эту войну. Ведь, как только ВСУ освободит все территории Украины и выйдет на границы России, а возможно, и пересечет их, то в РФ начнутся внутренние процессы, которые приведут к смещению путинского режима", - пояснил Стецькив.

Стецькив также подчеркнул, что для Украины недопустимо подписывать какие-либо соглашения с Россией.

"У России не было других вариантов, когда проигрывавший войну царь оставался у власти. Поэтому, какие только ВСУ дойдут до границ РФ, режим Путина могут свергнуть. Также, я считаю, что Украине недопустимо не то что вести переговоры, а подписывать капитуляцию с человеком, которого весь мир признал военным преступником. Представьте, что в 1945 году Гитлер сдался и Сталин, Черчилль и Рузвельт подписывали бы с ним капитуляцию. Этого не было бы ни при каких обстоятельствах. Поэтому от имени России капитуляцию будут подписывать другие люди", - добавил Стецькив.