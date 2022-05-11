Капитуляцию России будет подписывать не Путин, – экс-нардеп Стецькив
Народный депутат Украины I-IV и VI созывов Тарас Стецькив считает, что капитуляцию России в войне против Украины будет подписывать временное правительство этой страны, а не Путин или его окружение
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Я считаю, что Путин не будет подписывать капитуляцию России в войне против Украины. От имени России капитуляцию этого государства будут подписывать другие люди. Не те, кто развязал эту войну. Ведь, как только ВСУ освободит все территории Украины и выйдет на границы России, а возможно, и пересечет их, то в РФ начнутся внутренние процессы, которые приведут к смещению путинского режима", - пояснил Стецькив.
Стецькив также подчеркнул, что для Украины недопустимо подписывать какие-либо соглашения с Россией.
"У России не было других вариантов, когда проигрывавший войну царь оставался у власти. Поэтому, какие только ВСУ дойдут до границ РФ, режим Путина могут свергнуть. Также, я считаю, что Украине недопустимо не то что вести переговоры, а подписывать капитуляцию с человеком, которого весь мир признал военным преступником. Представьте, что в 1945 году Гитлер сдался и Сталин, Черчилль и Рузвельт подписывали бы с ним капитуляцию. Этого не было бы ни при каких обстоятельствах. Поэтому от имени России капитуляцию будут подписывать другие люди", - добавил Стецькив.
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