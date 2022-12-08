"Капитуляцию Путина можно принять стоя": Данилов о заявлении Меркель о переговорах с РФ

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Так он прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в интервью изданию Zeit 7 декабря на вопрос о том, представляет ли она, когда может закончиться война в Украине, воздержалась от четкого прогноза и сказала, что "когда-то она закончится переговорами, все войны заканчиваются за столом переговоров".

"Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя", – отметил Данилов.

Он также напомнил, что фрау долгое время принимала участие в "Минских соглашениях", поэтому "результаты известны".