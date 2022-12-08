"Капитуляцию Путина можно принять стоя": Данилов о заявлении Меркель о переговорах с РФ
Для завершения войны, развязанной РФ, Украине не нужен стол переговоров
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Так он прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в интервью изданию Zeit 7 декабря на вопрос о том, представляет ли она, когда может закончиться война в Украине, воздержалась от четкого прогноза и сказала, что "когда-то она закончится переговорами, все войны заканчиваются за столом переговоров".
"Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя", – отметил Данилов.
Он также напомнил, что фрау долгое время принимала участие в "Минских соглашениях", поэтому "результаты известны".
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8 июня Ангела Меркель заявила, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО, чтобы не провоцировать Владимира Путина .
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила , что Украина не была в 2008 году готова к вступлению в НАТО, а Минские соглашения в 2014 году дали ей время, чтобы стать сильнее.
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