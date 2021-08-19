Капитолийский "подрывник" сдался полиции после переговоров
19 августа после 5 часов переговоров с полицией Рэй Росбери вышел из машины и был задержан
Об этом сообщает АР .
Мужчина, который утверждал, что имел бомбу в своем пикапе вблизи Капитолия, сдался правоохранительным органам после многочасового противостояния.
Полиция начала эвакуацию кварталов рядом с Капитолием, после того как мужчина заявил, что заминировал не только собственное авто.
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Полиция не сразу узнала, есть ли в транспортном средстве взрывчатые вещества.
Противостояние было решено мирным путем примерно через 5 часов переговоров, когда Росбери вылез из грузовика и был взят под стражу полицией.
Полицейские, вели переговоры, часами общались с Росбери, когда он писал на доске и показывал надписи изнутри пикапу.
Пока полиция продолжала переговоры, Росбери записал видео в Facebook.
Он угрожал взрывами, делая антиправительственные заявления и рассказывая о том, что, по его мнению, является плохим для страны, включая позицию США по Афганистану, здравоохранению и прочее.
Он сказал, что Демократическая партия должна уйти в отставку, а также добавил, что любит президента-демократа Джо Байдена. Facebook удалил видео и страницу Росбери через несколько часов после публикации. Похоже, что Росбери не имел особых требований к правоохранительным органам, кроме как поговорить с Байденом.
На видео, опубликованных в его Facebook перед удалением страницы, видно, что Росбери на митинге 14 ноября, на котором присутствовали тысячи сторонников Трампа, выражали протест против, "похищенных выборов". На странице Росбери в Facebook были видео, где он марширует с толпой сотен людей, несущих флаги Америки и флаги Трампа и кричат "прекратить кражу".
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