Об этом сообщает Inside the Games.

Капитан российской армии Сергей Пархоменко получил должность в Параспортивном комитете Международной федерации бобслея и скелетона. Решение IBSF возмутило чиновников из Латвии и Великобритании.

Представители Латвии и Великобритании устроили протест против присутствия России в комитетах Федерации. В отставку ушли латвийцы Кристапс Котанс, Зинтис Экманис и британцы Йен Ричардсон и Марк Гейвуд.

"Весь цивилизованный мир осуждает зверства агрессора в Украине и активно вовлекается в борьбу с этой деградацией человеческих ценностей. Быть в одном комитете с капитаном российской армии, представляющим государство-агрессора невозможно", – заявил Экманис.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на информацию о том, что экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.

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