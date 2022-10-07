Капитану российской армии дали должность в Международной федерации бобслея: представители Латвии и Великобритании устроили протест
Представители Латвии и Великобритании устроили протест, после того как капитан российской армии получил должность в Международной федерации бобслея и скелетона
Об этом сообщает Inside the Games.
Капитан российской армии Сергей Пархоменко получил должность в Параспортивном комитете Международной федерации бобслея и скелетона. Решение IBSF возмутило чиновников из Латвии и Великобритании.
Представители Латвии и Великобритании устроили протест против присутствия России в комитетах Федерации. В отставку ушли латвийцы Кристапс Котанс, Зинтис Экманис и британцы Йен Ричардсон и Марк Гейвуд.
"Весь цивилизованный мир осуждает зверства агрессора в Украине и активно вовлекается в борьбу с этой деградацией человеческих ценностей. Быть в одном комитете с капитаном российской армии, представляющим государство-агрессора невозможно", – заявил Экманис.
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