Капитанам судов РФ, перевозившим украинское зерно, сообщили о подозрении
Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении двум капитанам российских судов, перевозивших украденное украинское зерно
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя.
По данным следствия, капитаны судов "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" под флагами РФ незаконно заходили и выходили из закрытого Севастопольского морского торгового порта.
Следователи отмечают, что подозреваемые периодически выключали "AIS" (Автоматическая идентификационная система) и вносили в нее ложные данные, будто суда двигаются в порты РФ, а не в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма.
"При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя сообщено о подозрениях двум капитанам российских судов, по факту нарушения порядка въезда/выезда с/на временно оккупированную территорию полуострова Крым во время перевозки награбленного оккупантами украинского зерна (ч. 2 ст. 332 -1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Статья, инкриминируемая подозреваемым предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
- 29 мая спутниковые снимки Maxarсвидетельствовали , что российское грузовое судно, полное зерна, похищенное с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакии. Это был второй его рейс за последний месяц.
- 5 июля данные спутников подтверждали , что Россия вывозит ворованное украинское зерно в Турцию.
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