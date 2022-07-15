Капитанам судов РФ, перевозившим украинское зерно, сообщили о подозрении

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя.

По данным следствия, капитаны судов "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" под флагами РФ незаконно заходили и выходили из закрытого Севастопольского морского торгового порта.

Следователи отмечают, что подозреваемые периодически выключали "AIS" (Автоматическая идентификационная система) и вносили в нее ложные данные, будто суда двигаются в порты РФ, а не в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма.

"При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя сообщено о подозрениях двум капитанам российских судов, по факту нарушения порядка въезда/выезда с/на временно оккупированную территорию полуострова Крым во время перевозки награбленного оккупантами украинского зерна (ч. 2 ст. 332 -1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Статья, инкриминируемая подозреваемым предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

29 мая спутниковые снимки Maxarсвидетельствовали , что российское грузовое судно, полное зерна, похищенное с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакии. Это был второй его рейс за последний месяц.

5 июля данные спутников подтверждали , что Россия вывозит ворованное украинское зерно в Турцию.

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