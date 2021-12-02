Капитан "Ювентуса" и сборной Италии Кьеллини третий раз вакцинировался от коронавируса и обратился к фанатам
Капитан "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, что он в третий раз вакцинировался от коронавируса
Об этом он сообщил в своем Twitter.
Джорджо Кьеллини также обратился к фанатам и призвал их вакцинироваться.
"Сегодня утром я получил третью дозу вакцины от коронавируса. Благодаря вакцинам и средствам индивидуальной защиты мы пытаемся вернуться к нормальной жизни. Давайте все внесем свой вклад, сделаем прививки для себя и для защиты самых уязвимых людей", - написал футболист.
На победном Евро-2020 Кьеллини сыграл 5 матчей. Для центрального защитника финальный матч за сборную Италии против Англии стал 95-м в составе национальной команды.
Джорджо Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года. Центрбэк является капитаном туринского клуба, за который провел 545 матчей. Он девять раз выигрывал Серию А и дважды играл в финалах ЛЧ.
- В начале августа "Ювентус" продлил контракт с Джорджо Кьеллини.
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