Капитан "Ювентуса" и сборной Италии Кьеллини третий раз вакцинировался от коронавируса и обратился к фанатам

Об этом он сообщил в своем Twitter.



Джорджо Кьеллини также обратился к фанатам и призвал их вакцинироваться.



"Сегодня утром я получил третью дозу вакцины от коронавируса. Благодаря вакцинам и средствам индивидуальной защиты мы пытаемся вернуться к нормальной жизни. Давайте все внесем свой вклад, сделаем прививки для себя и для защиты самых уязвимых людей", - написал футболист.



На победном Евро-2020 Кьеллини сыграл 5 матчей. Для центрального защитника финальный матч за сборную Италии против Англии стал 95-м в составе национальной команды.



Джорджо Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года. Центрбэк является капитаном туринского клуба, за который провел 545 матчей. Он девять раз выигрывал Серию А и дважды играл в финалах ЛЧ.





В начале августа "Ювентус" продлил контракт с Джорджо Кьеллини.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb