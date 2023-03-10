Капитан ВМС Италии получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Об этом пишут в Reuters.

В четверг капитан итальянского флота был признан виновным в передаче конфиденциальных данных России и приговорен военным трибуналом Рима к 30 годам заключения.

56-летний Вальтер Биот был арестован в 2021 году, когда передавал информацию сотруднику российского посольства на автостоянке в Риме.

Затем Италия выслала двух российских дипломатов и обвинила Биота в продаже документов, в том числе секретных документов НАТО, за 5 000 евро.

Его адвокат заявил, что Вальтер Биот не передавал никаких секретных материалов, и объявил в четверг, что подаст апелляцию на приговор. Военный прокурор требовал пожизненного заключения.

"Биот торговал секретами и был пойман с поличным", - утвердил прокурор в четверг. "Он продемонстрировал высокую степень нелояльности и преступных способностей, а также жалкую алчность".