Капитан ВМС Италии получил 30 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России
Военный трибунал в Риме приговорил морского офицера Вальтера Биота к 30 годам заключения за передачу конфиденциальных данных в пользу Российской Федерации
Об этом пишут в Reuters.
В четверг капитан итальянского флота был признан виновным в передаче конфиденциальных данных России и приговорен военным трибуналом Рима к 30 годам заключения.
56-летний Вальтер Биот был арестован в 2021 году, когда передавал информацию сотруднику российского посольства на автостоянке в Риме.
Затем Италия выслала двух российских дипломатов и обвинила Биота в продаже документов, в том числе секретных документов НАТО, за 5 000 евро.
Его адвокат заявил, что Вальтер Биот не передавал никаких секретных материалов, и объявил в четверг, что подаст апелляцию на приговор. Военный прокурор требовал пожизненного заключения.
"Биот торговал секретами и был пойман с поличным", - утвердил прокурор в четверг. "Он продемонстрировал высокую степень нелояльности и преступных способностей, а также жалкую алчность".
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