Капитан судна РФ получил подозрение за перевозку награбленного украинского зерна
Капитану российского судна, незаконно перевозившему награбленное украинское зерно через оккупированный Крым, объявили подозрение в нарушении порядка въезда на полуостров
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Следствие установило, что капитан российского судна "АНТ" семь раз заходил в закрытые морские торговые порты Севастополя и Керчи. Там он нагружал судно награбленным украинским зерном.
"Осознавая противоправность своих действий, капитан периодически выключал Автоматическую идентификационную систему "AIS" и вносил в нее фиктивные сведения относительно курса судна, направлявшегося якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.
Капитану судна РФ объявили подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).
- 13 июня Генштаб ВСУ сообщил , что во временно оккупированном Бердянске россияне наполняют сухогрузы похищенным у украинских фермеров зерном.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное