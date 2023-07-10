Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что капитан российского судна "АНТ" семь раз заходил в закрытые морские торговые порты Севастополя и Керчи. Там он нагружал судно награбленным украинским зерном.

"Осознавая противоправность своих действий, капитан периодически выключал Автоматическую идентификационную систему "AIS" и вносил в нее фиктивные сведения относительно курса судна, направлявшегося якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Капитану судна РФ объявили подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).