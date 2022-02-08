Капитан сборной Украины рассказал, что чувствует из-за незабитого в ворота России пенальти
Лидер сборной Украины по футзалу Петр Шотурма извинился на нереализованном пенальти в полуфинале Евро-2022 против России
Об этом сообщает Tribuna.com .
По словам Шотурмы, он в конце полуфинального матча чемпионата Европы с Россией (2:3) взял на себя ответственность пробить пенальти на себя на правах капитана.
"Как капитан взял на себя ответственность – фортуна была не на моей стороне. Подойдя к мячу почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже – я буду думать об этом пенальте, он уже мне и снился два дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу принести извинения болельщикам – мне теперь с этим жить", - рассказал Шотурма.
Он добавил, что после промаха получил не только много критики, но и слова поддержки.
"Мне много писали слов поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть – за это Евро мы стали еще сильнее", – сказал Шотурма.
- Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.
- 6 февраля в матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила Испанию.
- Также 6 февраля в финальном матче Евро-2022 сборная Португалии победила Россию .
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