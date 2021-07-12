Капитан сборной Италии посвятил врачам победу на Евро-2020

Финал Евро-2020 закончился победой Италии над Англией в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти). Решающие удары не реализовали такие английские футболисты, как Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд.



Сборная Италии стала чемпионом Европы во второй раз в истории. Первый континентальный титул итальянцы получили в 1968 году.

11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.

12 июля главный тренер сборной Англии Саутгейт взял на себя ответственность за выбор пенальтистов после поражения от Италии в финале Евро-2020.

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