Капитан сборной Италии посвятил врачам победу на Евро-2020
Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини посвятил врачам победу на Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Джорджо Кьеллини.
Кьеллини трогательно обратился к болельщикам после триумфа на Евро-2020.
"Спасибо вам. Всем вам. Мы видели ваши глаза, а в наших сердцах были ваши сердца. Боль тех, кто пострадал. Усилия тех, кого эпидемия поставила на колени. Желание вернуться к жизни. Лица женщин, мужчин, стариков, молодых, детей и тех, кто спасал наши жизни, - врачей. Вы толкали нас вперед, помогали, пели с нами. Эта победа, эти слезы радости посвящаются вам. Мы написали историю! Forza Azzurri! ", - написал Джорджо Кьеллини, капитан сборной Италии.
Финал Евро-2020 закончился победой Италии над Англией в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти). Решающие удары не реализовали такие английские футболисты, как Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд.
Сборная Италии стала чемпионом Европы во второй раз в истории. Первый континентальный титул итальянцы получили в 1968 году.
- 11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
- 12 июля главный тренер сборной Англии Саутгейт взял на себя ответственность за выбор пенальтистов после поражения от Италии в финале Евро-2020.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное