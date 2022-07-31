Капитан российской подлодки пришел на парад с участием Путина в фуражке с бретелькой от бюстгальтера
В России капитан подводной лодки появился в фуражке с бретелькой от бюстгальтера на параде ко Дню ВМФ РФ с участием Владимира Путина
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .
"Капитан 1-го ранга атомной подводной лодки "Вепрь" во время парада в Кронштадте с бретелькой от бюстгальтера на парадной фуражке. Смотрите не перепутайте, потому что это "вторая армия мира". Дебилы", - говорится в сообщении.
- 31 июля в оккупированном Севастополе отменили парад ко Дню военно-морского флота РФ из-за "неопознанного летающего объекта".
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