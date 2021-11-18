Капитан "Милана" согласился на безумное снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе
Итальянский защитник Алессио Романьоли согласился вдвое снизить заработную плату, чтобы остаться в "Милане"
Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Нынешний контракт Романьоли с "Миланом" истекает в конце этого сезона. Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2026 года.
Итальянский защитник согласился снизить заработную плату вдвое. С 6,5 млн. евро до 3-3,5 млн. в год.
В этом сезоне Алессио Романьоли провел в составе "Милана" всего 11 матчей. Итальянец является капитаном команды, но проиграл конкуренцию англичанину Фикайо Томори и датчанину Симону Кьеру.
К 26-летнему Романьоли есть интерес от итальянских "Ювентуса" и "Лацио".
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