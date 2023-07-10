Об этом сообщает сайт "горняков".

Пятов провел вместе с "Шахтером" 16 лет. За это время он провел в составе команды 482 матча – это третий показатель в истории клуба и самое большое количество игр среди вратарей.

"Вместе с командой он завоевал 28 трофеев – и это абсолютный рекорд клуба всех времен! 11 раз Пятов с "оранжево-черными" брал золотые медали чемпионата Украины (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014 2019, 2020, 2023), выиграл 8 Кубков Украины (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) и 8 Суперкубков Украины (2008, 2010, 20, 20 7, 2021), стал обладателем Кубка УЕФА - 2009", - говорится в сообщении на сайте "Шахтера".