Капитан ФК "Шахтер" Пятов завершил карьеру футболиста и присоединился к тренерскому штабу клуба
Капитан ФК "Шахтер" Андрей Пятов завершил карьеру футболиста и присоединился к тренерскому штабу клуба. 6 августа в Лондоне голкипер сыграет свой последний матч
Об этом сообщает сайт "горняков".
Пятов провел вместе с "Шахтером" 16 лет. За это время он провел в составе команды 482 матча – это третий показатель в истории клуба и самое большое количество игр среди вратарей.
"Вместе с командой он завоевал 28 трофеев – и это абсолютный рекорд клуба всех времен! 11 раз Пятов с "оранжево-черными" брал золотые медали чемпионата Украины (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014 2019, 2020, 2023), выиграл 8 Кубков Украины (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) и 8 Суперкубков Украины (2008, 2010, 20, 20 7, 2021), стал обладателем Кубка УЕФА - 2009", - говорится в сообщении на сайте "Шахтера".
Кто такой Андрей Пятов
39-летний Пятов выступал за "Шахтер" с 2007 года. Также играл за "Ворсклу". Голкипер является 11-разовым чемпионом Украины и по 8 раз выигрывал кубок и Суперкубок страны. В 2009 году получил с дончанами Кубок УЕФА.
За сборную Украины Пятов провел 102 матча. В 2006 году стал вицечемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.
11 июня 2022 года Андрей Пятов объявил, что завершает карьеру в сборной Украины .
3 июля 2023 "Шахтер" объявил, что Пятов завершил выступления за клуб.
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