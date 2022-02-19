Капитан Антон Сидоров и рядовой Денис Кононенко, обоим по 34 года. Опубликованы подробности о погибших сегодня защитниках Родины
19 февраля 2022 года от огня российских оккупантов на Донбассе погибли два украинских воина
Это капитан Антон Сидоров и рядовой солдат Денис Кононенко, передает Новинарня.
Антон Сидоров, позывной "Варяг", 1987 года рождения, проживал в городе Новоград-Волынском, Житомирской области.
Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Помощник начальника штаба - начальник разведки 3-го механизированного батальона 30-й ОМБр (военная часть А0409).
Войну начал в составе 72-й ОМБр одним из первых.
Солдат Денис Кононенко тоже навсегда останется 34-летним
Имя погибшего сообщил глава Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов.
"Сегодня при обстрелах в зоне проведения Операции объединенных сил потеря: медики не смогли спасти солдата Дениса Кононенко", - написал Борзов в фейсбуке.
По его словам, Кононенко был водителем мотопехотной роты.
Во время минометного обстрела, произошедшего около 12:40, солдат получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.
"В Тульчине похоронку получили родители военнослужащего... У него остался сын", - отметил глава ОГА.
По информации "Новинарни", воин погиб в районе сел Пески и Опытное под Донецком.
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