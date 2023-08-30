Капитан "Александрии" перешел в "Карпаты" за 585 тыс. евро
Капитан "Александрии" Владислав Бабогло покинул Украинскую Премьер-лигу и перешел в перволиговые "Карпаты"
Об этом сообщает официальный сайт "Александрии".
Львовские "Карпаты" заплатили "Александрии" 585 тысяч евро за трансфер Владислава Бабогла. Согласно Transfermarkt, это третья рекордная продажа в истории клуба.
Transfermarkt оценивает Бабогло в 700 тысяч евро. Центрбек был вторым самым дорогим футболистом "Александрии" и одним из капитанов.
За "Александрию" 24-летний Бабогло выступал с 2018 года. В общей сложности провел за клуб УПЛ 111 матчей, забил 6 голов.
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