Капитан "Александрии" перешел в "Карпаты" за 585 тыс. евро

Об этом сообщает официальный сайт "Александрии".

Львовские "Карпаты" заплатили "Александрии" 585 тысяч евро за трансфер Владислава Бабогла. Согласно Transfermarkt, это третья рекордная продажа в истории клуба.

Transfermarkt оценивает Бабогло в 700 тысяч евро. Центрбек был вторым самым дорогим футболистом "Александрии" и одним из капитанов.

За "Александрию" 24-летний Бабогло выступал с 2018 года. В общей сложности провел за клуб УПЛ 111 матчей, забил 6 голов.