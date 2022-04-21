Канцлера Германии могут отстранить от должности из-за нерешительности в вопросе поставок оружия в Украину, - Spiegel
В Германии растет недовольство позицией канцлера Олафа Шольца относительно очередной блокировки поставок в Украину тяжелого вооружения
Об этом пишет Spiegel.
Оппозиция может воспользоваться этим и выразить ему недоверие, подняв в Бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины.
"Споры о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины кажутся более неотложными", - сообщает издание.
Издание резюмирует, что фактически это определяет вопрос доверия к Шольцу большинства в Бундестаге, а значит, украинский вопрос может привести к его отставке.
- Напомним, накануне лидер Германии заявил, что страна исчерпала оружие, которое может предоставить Украине из своих запасов, но работает с частными производителями, чтобы помочь Киеву.
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