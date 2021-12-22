Канцлер Германии Шольц заявил Путину о необходимости срочной деэскалации между Украиной и РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важность переговоров в "нормандском формате" по мирному урегулированию войны на Востоке Украины
Об этом пишет Радио Свобода .
"Канцлер и президент России также говорили об усилении российского военного присутствия в Украине. Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации", - передает издание.
В пресс-службе Владимира Путина отметили, что он "информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, которые предотвратят любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений".
Кроме того, Владимир Путин заявил, что Украина не выполняет Минские договоренности и это не позволяет провести новый саммит в "нормандском формате".
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