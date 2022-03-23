Канцлер Германии Шольц призвал ввести эмбарго на российскую нефть, газ и уголь
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что европейские санкции против России должны быть не краткосрочной мерой и призвал ввести эмбарго на российскую нефть, газ и уголь
Как сообщает BBC, "Шольц особо подчеркнул необходимость положить конец немецкой зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно быстрее и предельно интенсивно".
Чиновник объяснил, что Европа вместе со своими друзьями ввела невиданные по своей жесткости в отношении такой великой страны санкции – и видно, что они влияют.
"Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь великой страны санкции. И видно, что они влияют. В рамках этого мы также думаем об инструментах, которые оказывали бы такой же эффект на агрессора, но при этом имели минимальные последствия для экономического развития у нас дома и чтобы мы могли повлечь эти санкции", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине.
- Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян из-за вторжения РФ в Украину, ведь во всем виноват только Путин.
- Путин – только верхушка айсберга. Россияне воюют и голосуют за него, – посол Украины в Германии ответил канцлеру Шольцу.
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