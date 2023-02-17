Канцлер Германии Шольц призвал партнеров, которые могут отправить танки Украине, сделать это сейчас
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, отправить их Украине
Об этом канцлер сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Во время выступления Шольц заявил, что сегодня Германия предлагает лидерство в сфере безопасности.
"Мы берем на себя ответственность, которую в такие времена должна нести страна такого размера, расположения и экономической мощи как Германия", - сказал Шольц.
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Он также призвал партнеров, которые могут отправить танки западного образца в Украину сделать это.
"Все те, кто могут прислать боевые танки этого типа, должны сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения более легкими для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь в Германии или поддерживая с точки зрения поставок и логистики", - заявил канцлер Германии.
- Напомним, ранее журналисты издания Spiegel утверждали, что Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут быть в ВСУ уже в конце марта.
- Так называемый весенний оружейный пакет для Украины от Германии уже в пути. В ФРГ приоритетом считают укрепление украинской противовоздушной обороны. А министр обороны ФРГ Борис Писториус скептически отозвался о возможности быстрого формирования батальона современных танков Leopard 2A6 в Украине. Пока готовятся только 14 танков от Германии и еще три – от Португалии. Дальнейшие поставки танков Leopard в другие страны сейчас, по его словам, не обсуждаются.
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