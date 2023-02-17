Канцлер Германии Шольц призвал партнеров, которые могут отправить танки Украине, сделать это сейчас

Об этом канцлер сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время выступления Шольц заявил, что сегодня Германия предлагает лидерство в сфере безопасности.

"Мы берем на себя ответственность, которую в такие времена должна нести страна такого размера, расположения и экономической мощи как Германия", - сказал Шольц.

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Он также призвал партнеров, которые могут отправить танки западного образца в Украину сделать это.

"Все те, кто могут прислать боевые танки этого типа, должны сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения более легкими для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь в Германии или поддерживая с точки зрения поставок и логистики", - заявил канцлер Германии.