Об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает DW.

Шольц сообщил, что сейчас настраивается производство снарядов, однако это займет некоторое время.

Канцлер также уточнил, что Украина не может использовать для обстрелов территории РФ поставляемое Германию оружие.

Соответствующие правила во избежание войны между НАТО и РФ, добавил он, соблюдают и другие западные государства, которые помогают Украине оружием.

Издание отмечает, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планировал начать летом этого года поставки боеприпасов в САУ Gepard, которые правительство Германии заказало от имени Украины. Сообщалось, что всего Киеву планируют передать 300 тысяч снарядов в двух вариантах стоимостью в несколько сотен миллионов евро.