Канцлер Германии Шольц пообещал Украине дополнительные боеприпасы для Gepard
С августа Украина может рассчитывать на получение дополнительных боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, переданных Германией
Об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает DW.
Шольц сообщил, что сейчас настраивается производство снарядов, однако это займет некоторое время.
Канцлер также уточнил, что Украина не может использовать для обстрелов территории РФ поставляемое Германию оружие.
Соответствующие правила во избежание войны между НАТО и РФ, добавил он, соблюдают и другие западные государства, которые помогают Украине оружием.
Издание отмечает, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планировал начать летом этого года поставки боеприпасов в САУ Gepard, которые правительство Германии заказало от имени Украины. Сообщалось, что всего Киеву планируют передать 300 тысяч снарядов в двух вариантах стоимостью в несколько сотен миллионов евро.
- Напомним, согласно регулярно обновляемому на сайте правительства ФРГ списку переданных Украине вооружений, Германия передала Украине 34 установки Gepard с шестью тысячами боеприпасов и планирует к передаче еще три установки с 300 тысячами боеприпасов.
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