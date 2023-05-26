Канцлер Германии Шольц планирует еще раз поговорить с Путиным "в нужное время"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует однажды снова поговорить с президентом России, не давая временных перспектив, когда это может произойти
Об этом сообщает издание Spiegel.
Канцлер отметил, что из его последнего телефонного разговора с Путиным уже "прошло некоторое время".
"Но я планирую снова поговорить с Путиным в должное время", – сказал Шольц.
Кроме того, он также подчеркнул, что предпосылкой для справедливого мира должен быть выход российских войск из Украины.
Шольц также добавил, что Россия должна понимать неприемлемость "холодного мира" – в частности, сценария, по которому текущая линия фронта станет новой "границей" между Россией и Украиной, поскольку это лишь легитимировало бы предыдущие действия Путина.
Когда канцлера отдельно спросили, касается ли это также Крыма, он повторил предварительный ответ.
"Россия должна вывести войска. Не мы должны определять, какого соглашения хочет достичь Украина", - подчеркнул он.
Издание Spiegel отмечает, что на языке оригинала канцлер употребил относительно вывода войск более общую фразу "Rückzug von Truppen", а не "Rückzug der Truppen", что могло бы означать "все войска".
Шольц, в частности, добавил, что в итоге война должна завершиться соглашением между Россией и Украиной.
- 23 мая сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц уверен , что Россия не выиграет войну против Украины, а Киев после победы станет членом Евросоюза.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.14
Покупка 37.14Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 40.87
- Актуальное
- Важное