Об этом сообщает издание Spiegel.

Канцлер отметил, что из его последнего телефонного разговора с Путиным уже "прошло некоторое время".

"Но я планирую снова поговорить с Путиным в должное время", – сказал Шольц.

Кроме того, он также подчеркнул, что предпосылкой для справедливого мира должен быть выход российских войск из Украины.

Шольц также добавил, что Россия должна понимать неприемлемость "холодного мира" – в частности, сценария, по которому текущая линия фронта станет новой "границей" между Россией и Украиной, поскольку это лишь легитимировало бы предыдущие действия Путина.

Когда канцлера отдельно спросили, касается ли это также Крыма, он повторил предварительный ответ.

"Россия должна вывести войска. Не мы должны определять, какого соглашения хочет достичь Украина", - подчеркнул он.

Издание Spiegel отмечает, что на языке оригинала канцлер употребил относительно вывода войск более общую фразу "Rückzug von Truppen", а не "Rückzug der Truppen", что могло бы означать "все войска".

Шольц, в частности, добавил, что в итоге война должна завершиться соглашением между Россией и Украиной.