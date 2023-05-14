Канцлер Германии Шольц официально объявил новый пакет военной помощи для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 14 мая, официально объявил о новом мощном пакете военной помощи для Украины
Об этом он написал у себя в Twitter.
"Твой визит в Берлин является мощным сигналом, дорогой Зеленский. Уже 444 дня продолжается жестокая захватническая война России против Твоей страны. Мы оказываем вам гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо", - отметил он.
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Также Шольц обратил внимание на то, что Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро, в том числе боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.
- 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.
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