Об этом он написал у себя в Twitter.

"Твой визит в Берлин является мощным сигналом, дорогой Зеленский. Уже 444 дня продолжается жестокая захватническая война России против Твоей страны. Мы оказываем вам гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо", - отметил он.

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Также Шольц обратил внимание на то, что Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро, в том числе боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.