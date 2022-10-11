Об этом пишет Politico.

Шольц, вероятно, станет первым лидером G7, посетившим КНР с самого начала пандемии.

Он также станет первым западным лидером, который встретится с китайским лидером, предположительно, Си Цзиньпином после съезда Компартии. На нем Си могут избрать в третий раз руководителем государства, что противоречит конституции КНР.

Представитель правительства Германии отказался комментировать возможное путешествие.

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