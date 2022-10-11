Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Китай
Канцлер Германии Олаф Шольц 3-4 ноября планирует посетить Китай и встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином
Об этом пишет Politico.
Шольц, вероятно, станет первым лидером G7, посетившим КНР с самого начала пандемии.
Он также станет первым западным лидером, который встретится с китайским лидером, предположительно, Си Цзиньпином после съезда Компартии. На нем Си могут избрать в третий раз руководителем государства, что противоречит конституции КНР.
Представитель правительства Германии отказался комментировать возможное путешествие.
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