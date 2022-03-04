Канцлер Германии не видит необходимости "сменить режим" в России

Об этом сообщает DW, передает Еспресо.TV.



По словам Шольца, демократию не следует экспортировать в другие страны.

"Смена режима – не лучшая перспектива", - сказал канцлер.

Шольц призвал к прекращению огня в войне России с Украиной и одновременно подчеркнул, что "НАТО не должно напрямую противостоять России". Это повлечет за собой "резкую эскалацию этой сложной ситуации в Украине, что приведет к большой опасности", предупредил Шольц. "Поэтому сейчас не будет решений, которые бы привели к военному участию стран НАТО в этом конфликте", - сказал он.



Решение не включать импорт газа и нефти в санкционный перечень Шольц обосновал резким ростом цен на энергоносители в Германии перед вторжением России. В то же время, нужно следить за тем, чтобы зависимости быстро уменьшались, добавил он.

Шольц защитил решение правительства Германии поставить Украине германские противотанковые средства и зенитно-ракетные комплексы. Тех, на которых напали без причины, нельзя оставлять, подчеркнул канцлер. Германия "последовательно проводила свою политику непоставки оружия в кризисные зоны в течение многих лет", и "конечно, будет продолжать делать это во многих местах. Но после нападения на Украину продолжать на этом этапе было бы неправильно", - сказал глава германского правительства.