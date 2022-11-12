Об этом он сказал он в видеоролике, опубликованном в Twitter .

"Европейский союз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство", - заявил Шольц.

Кроме того, канцлер Германии также упомянул, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются для ударов по Украине и убивают мирное население.

"Мы должны обращать внимание и принимать меры, когда нарушаются права человека. Мы являемся свидетелями смелой борьбы иранцев за большую свободу и справедливость и жестокого насилия против них. Санкции - это один из способов, посредством которого мы усиливаем давление на режим", - подчеркнул он. Шольц.

31 октября Канада ввела санкции против Ирана за нарушение прав человека.

2 ноября Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов России.

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