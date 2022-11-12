Канцлер Германии анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за новый раунд санкций Европейского союза против Ирана на следующей неделе
Об этом он сказал он в видеоролике, опубликованном в Twitter .
"Европейский союз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство", - заявил Шольц.
Кроме того, канцлер Германии также упомянул, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются для ударов по Украине и убивают мирное население.
"Мы должны обращать внимание и принимать меры, когда нарушаются права человека. Мы являемся свидетелями смелой борьбы иранцев за большую свободу и справедливость и жестокого насилия против них. Санкции - это один из способов, посредством которого мы усиливаем давление на режим", - подчеркнул он. Шольц.
- 31 октября Канада ввела санкции против Ирана за нарушение прав человека.
- 2 ноября Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов России.
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