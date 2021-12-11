Канцлер ФРГ Шольц обсудил с Байденом угрозу российской агрессии против Украины
Новый канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первого разговора с президентом США Джо Байденом обсудил вопрос концентрации российских войск на украинской границе
Об этом сообщает DW .
В Белом доме заявили, что президент Байден обсудил с Шольцем проблему концентрации российских войск вблизи границ Украины.
Президент США поздравил Шольца с назначением на должность канцлера. Лидеры двух стран подтвердили тесные связи между Германией и США. Шольц и Байден сошлись во мнении, что трансатлантическая дружба является непременным условием преодоления текущих и будущих вызовов.
Кроме того, Шольц и Байден договорились продолжить совместную работу по всему спектру глобальных проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19 и противодействие изменению климата.
- Напомним, 10 декабря Олаф Шольц заявил , что защита суверенитета Украины является самым важным вопросом в Европе.
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