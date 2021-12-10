Канцлер ФРГ Шольц назвал безопасность Украины "самой большой задачей"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что защита суверенитета Украины является самым важным вопросом в Европе
Об этом он заявил в Брюсселе, передает Укринформ .
"Важнейшей темой сегодня является то, как мы можем сохранить безопасность Украины", - сообщил Щельц.
Он подчеркнул важность неприкосновенности границ и недопущение агрессии.
"Наша самая большая задача сегодня – упорно работать над тем, чтобы Украина была в безопасности, и никто эту безопасность не нарушил… Угроза суверенитета Украины – это то, чего мы не будем толеровать", - заявил он.
- Напомним, 3 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила , что вступление Украины в НАТО зависит от решения стран Альянса, а не от мнения Кремля.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины и призывал к дипломатии. Он подчеркнул, что НАТО всегда готово к переговорам, однако Россия не использует эту возможность.
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