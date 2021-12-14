Канцлер Австрии выступил против использования "Северного потока-2" как рычага давления на РФ
Новый канцлер Австрии Карл Негаммер выступил против использования санкций против "Северного потока-2" как средства воздействия на РФ
Об этом Карл Негаммер заявил в интервью изданию Die Welt .
"Я не думаю, что нужно привязывать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" с поведением России в Украине. Так ЕС только повредит себе", - сказал он.
Канцлер Австрии отметил, что ожидает, что "Северный поток-2" будет запущен вскоре, как и планировалось. По его словам, это важный проект, обеспечивающий Евросоюзу безопасность поставок в энергетических вопросах.
В то же время Негаммер не отрицает, что нарушение международного законодательства должно иметь соответствующие последствия.
- Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован.
- 3 декабря Карл Негаммер был признан новым федеральным канцлером Австрии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.21Продажа 30.61
- Актуальное
- Важное