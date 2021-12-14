Канцлер Австрии выступил против использования "Северного потока-2" как рычага давления на РФ

Об этом Карл Негаммер заявил в интервью изданию Die Welt .



"Я не думаю, что нужно привязывать ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" с поведением России в Украине. Так ЕС только повредит себе", - сказал он.



Канцлер Австрии отметил, что ожидает, что "Северный поток-2" будет запущен вскоре, как и планировалось. По его словам, это важный проект, обеспечивающий Евросоюзу безопасность поставок в энергетических вопросах.



В то же время Негаммер не отрицает, что нарушение международного законодательства должно иметь соответствующие последствия.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован.

3 декабря Карл Негаммер был признан новым федеральным канцлером Австрии.