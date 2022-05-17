Канцлер Австрии раскритиковал публичность переговоров между Еврокомиссией и Венгрией по нефтяному эмбарго против РФ
Канцлер Австрии Карл Негаммер раскритиковал Еврокомиссию из-за оглашения информации о переговорах с Венгрией по нефтяному эмбарго против РФ
Об этом он сказал на встрече с главой МИД Чехии Петром Фиалой, сообщает ЕН со ссылкой на ORF.
"Я считаю, что принципиально целесообразно – также и для Еврокомиссии – не оглашать результаты, пока переговоры не будут полностью завершены", - сказал Негаммер.
По словам канцлера, ЕС продолжает стремиться к единству
"Чем острее, глубже и дальновиднее санкции рассматриваются, тем важнее обсудить их с отдельными государствами-членами, чтобы в мире не создавалось впечатление инакомыслия", - сказал Негаммер.
Отвечая на вопрос о позиции Венгрии по нефтяному эмбарго, канцлер сказал: "Должно быть понятно, что страны, которые больше зависят от российской нефти, также имеют перспективу того, как они будут и дальше получать нефть".
Фиала подчеркнул, что Чехия поддерживает санкции против России.
"Должен применяться принцип, что санкции должны быть более болезненными для России, чем для вводящих санкции", - сказал он.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России, стране нужно инвестировать 700-750 млн евро.
- Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов
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