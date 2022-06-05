Об этом он заявил в комментарии информагентству APA , передает Укринформ .

"Все наши усилия направлены прежде всего на прекращение российской захватнической войны. На этом этапе быстрое полное присоединение к Союзу все равно не может быть насущным вопросом", - заявил Нехаммер.

По его словам, нужно "убрать эмоции из дебатов о вступлении Украины в ЕС" и нужно применить те же стандарты, что и к другим странам-претендентам.

"По моему мнению, полное вступление Украины не является реалистичным", - считает канцлер

Он предложил создать "европейскую подготовительную зону" с целью сближения со стандартами ЕС по аналогии с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA) и Европейской экономической зоной (EEA).

"Мы должны создать европейскую подготовительную зону, которая позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и все лучше и лучше адаптироваться к европейским стандартам", – заявил Нехаммер.

По мнению федерального канцлера Австрии, возможно тесное и постепенное сотрудничество между ЕС и Украиной, в частности возможно в таких сферах: торговля, энергетика и климатическая политика, транспорт, наука и образование, продовольственная безопасность и общая внешняя политика и политика безопасности, а также общая политика безопасности и обороны ЕС, тесная координация внешней политики и безопасности.

По словам канцлера, австрийские министр иностранных дел Александр Шалленберг и министр по вопросам Европы Каролине Эдтштадлер уже обратились с предложениями в ЕС.

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Украине нужно предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но отметила, что все критерии для членства должны быть выполнены. Посол Украины в Республике Кипр Руслан Нимчинский заявил, что Кипр поддерживает , чтобы Украина стала кандидатом на членство в Евросоюзе уже в июне.

Лидеры Европейского Союза подтвердили готовность рассмотреть на своем следующем саммите, запланированном на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.

Президент Румынии Клаус Иоганнис на заседании Евросовета призвал страны Евросоюза поддержать вступление Молдовы, Украины и Грузии в ЕС.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страны-лидеры ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.