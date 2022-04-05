Канцлер Австрии обсудил с Зеленским возможность посетить Киев
Федеральный канцлер Республики Австрия Карл Негаммер намерен посетить Украину
Об этом политик написал в Twitter.
"Вчера разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским по телефону. Мы обсудили мою поездку в Украину, чтобы я получил представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи", - написал Карл Негаммер.
- Отметим, что новость о приезде канцлера Австрии в Украину появилась еще вчера, 4 апреля, о ней сообщил Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное