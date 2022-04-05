Канцлер Австрии обсудил с Зеленским возможность посетить Киев

Об этом политик написал в Twitter.

"Вчера разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским по телефону. Мы обсудили мою поездку в Украину, чтобы я получил представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи", - написал Карл Негаммер.

Отметим, что новость о приезде канцлера Австрии в Украину появилась еще вчера, 4 апреля, о ней сообщил Владимир Зеленский.

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