Канцлер Австрии Негаммер пригрозил отобрать у Газпрома газовое хранилище, если оно не будет заполнено

Об этом Негаммер сказал в интервью Kronen Zeitung, передает Лига .

"Резервуары для хранения газа заполняются. В случае если российский Газпром не заполнит наше крупнейшее хранилище, мы его у них заберем для других провайдеров", - сказал Негаммер.

По данным Kronen Zeitung, это хранилище пустует.

Негаммер отметил, что сейчас Австрия создает стратегический резерв газа. Канцлер также заявил, что цены на энергоносители следует снизить.

"Вопрос в том, как нам снизить цены на энергоносители. Это требует обсуждения разделения цен на газ и электроэнергию на европейском уровне", - добавил Негаммер.

Ранее послы стран ЕС поддержали предложения о совместном использовании газовых хранилищ .

Газпром прекратил транзит газа в Европу через территорию Польши.

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