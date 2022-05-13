Канцлер Австрии Негаммер пригрозил отобрать у Газпрома газовое хранилище, если оно не будет заполнено
Австрийский канцлер Карл Негаммер заявил, что крупнейшее в Австрии газовое хранилище "Хайдах" возле Зальцбурга отберут у российского Газпрома и передадут в пользование другим поставщикам, если оно не будет заполнено
Об этом Негаммер сказал в интервью Kronen Zeitung, передает Лига .
"Резервуары для хранения газа заполняются. В случае если российский Газпром не заполнит наше крупнейшее хранилище, мы его у них заберем для других провайдеров", - сказал Негаммер.
По данным Kronen Zeitung, это хранилище пустует.
Негаммер отметил, что сейчас Австрия создает стратегический резерв газа. Канцлер также заявил, что цены на энергоносители следует снизить.
"Вопрос в том, как нам снизить цены на энергоносители. Это требует обсуждения разделения цен на газ и электроэнергию на европейском уровне", - добавил Негаммер.
- Ранее послы стран ЕС поддержали предложения о совместном использовании газовых хранилищ .
- Газпром прекратил транзит газа в Европу через территорию Польши.
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