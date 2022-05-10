Канцлер Австрии напомнил, что именно украинские солдаты освободили Вену от нацистов в годы Второй мировой войны

Об этом глава австрийского правительства заявил в речи по случаю 77-летия завершения Второй мировой войны, сообщает Укринформ.

"Безумие войны продолжается, ведь сегодня мы снова переживаем войну в Европе, которая происходит в виде вторжения российской армии в Украину. Украинские солдаты были первыми, кто освободил Вену 27 апреля от нацистского террора... Это постоянное напоминание о том, что нужно сделать все возможно, чтобы предотвратить войну. А в этом случае также сделать все, чтобы ее прекратить", - заявил он.

Негаммер также высказался по поводу нейтралитета Австрии в российско-украинской войне.

"Австрия – нейтральная страна. Да, в последнее время это было часто предметом дискуссии. Да, мы нейтральные в военном плане. Но у нас есть человеческое лицо, которое нужно защищать. У нас есть позиция, и мы ее артикулируем: мы выступаем за права человека и против войны. Мы – против силы сильного над слабым", - заявил он.

Карл Негаммер 9 апреля посетил Киев, а Австрия присоединилась ко всем санкциям против России.

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