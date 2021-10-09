Канцлер Австрии Курц объявил об отставке

Об этом сообщает DW .

Федеральный канцлер Австрии Курц 9 октября объявил о своей отставке. Он предложил на пост главы правительства нынешнего министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга. В то же время Себастьян Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП).

Несколькими днями ранее отставки главы правительства потребовали оппозиционные партии в парламенте - Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.

Прокуратура Австрии, которая занимается антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти человек, заподозренных в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это было частью плана, который позволил Курцу сначала прийти к власти в АНП, а позже занять пост канцлера.

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