Канцлер Австрии Курц объявил об отставке
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке со своего поста на фоне обвинений в коррупции
Об этом сообщает DW .
Федеральный канцлер Австрии Курц 9 октября объявил о своей отставке. Он предложил на пост главы правительства нынешнего министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга. В то же время Себастьян Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП).
Несколькими днями ранее отставки главы правительства потребовали оппозиционные партии в парламенте - Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.
Прокуратура Австрии, которая занимается антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти человек, заподозренных в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.
По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это было частью плана, который позволил Курцу сначала прийти к власти в АНП, а позже занять пост канцлера.
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